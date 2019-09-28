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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Osman Hamdi Bey'in Tablosu Rekor Fiyata Alıcı Buldu Haberi

- Osman Hamdi Bey'in Tablosu Rekor Fiyata Alıcı Buldu Haberi

Kur'an Okuyan Kız tablosu

( LONDRA ) - Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu LONDRA

Rekor Ressam Dünya Rekoru Müzayede Açık Arttırma 


- Osman Hamdi Bey’in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu 6.3 milyon sterline alıcı buldu. Londra'daki Bonham müzayedesinde 26 Eylül'de gerçekleştirilen açık arttırmayla Osman Hamdi Bey’in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu 6.3 milyon sterline satıldı. Belirlenen satış fiyatından 10 katı fazla miktarla rekor fiyata satılan Kur'an Okuyan Kız tablosu Türkiye'nin en pahalı tablosu olurken, ünlü arkeolog ve ressamın ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosu 5 milyon TL'ye ‘Yeşil Cami Önü’ tablosu ise 13 milyon 509 bin TL’ye satılmıştı. Yüzyıl Sanatı Başkanı Charles O'Brien, “Osman Hamdi Bey resimlerinin en iyilerinden birisiydi. İhalenin o kadar güçlü olmasına ve sanatçı için yeni bir dünya rekoru olmasına şaşırmadım” dedi.

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