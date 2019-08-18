Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Osman Gürün: “Sabotaj ihtimali araştırılmalı”

Osman Gürün: “Sabotaj ihtimali araştırılmalı”

mumcular yangının uzaktan detay

Belediye Başkanı Toplantı Yangın Yeri Orman Yangını Helikopter 

-yangına helikopter müdahale
-alevler genel detay
-orman içinde dozerlerin yol açması
-arazözlerin müdahalesi
-ağaçlar alev
-Bodrum belediye başkanı Ahmet Aras röp
-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün röp

( MUĞLA )- Muğla’nın Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesinde devam eden yangın yerinde incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, aynı günde Milas ve Mumcular’daki yangınların sobataj ihtimalinin araştırılmasını istedi. MUĞLA

- Bodrum Mumcular’da bugün öğleden sonra başlayan orman yangını havanın kararması ile helikopterler devre dışı kaldı. Yangına karadan orman arazözleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalesini sürdürüyor. Milas’ta devam eden orman yangınına gece 21 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer ve 150 personel ile müdahale edilirken, Bodrum Mumcular yangınına 40 arazöz, 10 su tankeri, 8 dozer ve 200 personel müdahale ediyor. Yangınlara ayrıca Muğla Byükşehir Belediyesi itfaiye araçlarının yanı sıra iş makineleri ve su tankerleri de orman ekiplerine katkı sunuyor. Milas ve Mumcular orman yangınına Muğla dışından Türkiye’nin birçok ilinden takviye ekipler gelirken, diğer illerden gelen ekipler Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Mumcular ve Milas yangınlarına yönlendiriliyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Bodrum bölgesinde en fazla orman varlığına sahip alan Mumcular’da bulunuyor. Korunmaya en muhtaç bir bölge. Yaz başından beri bu ikinci yangın. Ege Bölgesi’nin diğer illerinden de takviye ekipler bölgemize konvoylar halinde giriş yaptı. Mazı Mahallesi sınırlarına yangının sıçramaması için dua ediyoruz” diye konuştu.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mumcular bölgesine gelerek, söndürme çalışmalarını takip ettiler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, yangınların çıkışları ile ilgili Orman Bakanlığı ile ortak bir önleyici tedbir nasıl alınır konusunda önümüzdeki yıl için toplantı yapılması gerektiğini ifade etti.
Başkan Gürün, “Yangınların çıkış alanının farklı olması insanın aklına her türlü spekülatif düşünceyi getiriyor. Bu konuda uzman değiliz ama sabotai ihtimali araştırılmalı. Yangınların yüzde 80’ininden fazlası insan kusurundan çıkıyor. Bununla ilgili geniş çalışmalar yapılması gerekiyor. Yangınların neden çıktığını ve nasıl önlenebileceğini konusunda bilimsel toplantılar yapılması gerekiyor. Tamamen olmasa da, büyük ölçüde önleyici tedbirler almamız gerekiyor. Birilerini suçlamakla bu varlıklarımızın geri gelmiyor” dedi.

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı