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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Osman Aşkın Bak: “Sporun gücü uyuşturucuyu da, terörü de yenecektir” Haberi

Osman Aşkın Bak: “Sporun gücü uyuşturucuyu da, terörü de yenecektir” Haberi

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Alışkanlık Uyuşturucu Mülteci Öğrenciler 

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( İSTANBUL )- Öğrenciler Fatih’teki Spor Şenliği’nde bir araya geldi İSTANBUL

- Öğrencilerin zararlı alışkanlık yerine spora yönlendirilmesi ve mülteci öğrencilerle Türk öğrencilerinin kaynaşmasını sağlamak amacıyla Fatih’te gerçekleştirilen Spor Şenliği’nde öğrenciler birbirinden renkli gösteriler gerçekleştirdi. Şenliğe katılan ve sporun önemine dikkat çeken Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, “Sporun gücü uyuşturucuyu da terörü de yenecektir” dedi.
Fatih belediyesi destekleri ile Fatih Kulüpler Birliği tarafından Spor Şenliği düzenlendi.
Sporun 7 Rengi 7 Tepede projesi kapsamında İBB Fatih Spor Kompleksi’nde düzenlenen şenliğe Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Fatih Kulüpler Birliği Başkanı Gökhan Ceyhan, sporcu öğrenciler ve aileleri katıldı.
Etkinlik Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken mülteci öğrencilerden oluşan koronun Türkiye için seslendirdiği şarkılarla devam etti. Öğrencilerin zararlı alışkanlık yerine spora yönlendirilmesi ve mülteci öğrencilerle Türk öğrencilerinin kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte sporun katkılarına dikkat çekildi. Öğrencilerin yaptığı birbirinden renkli gösterileri ise şenliğe katılanlar dikkatle izledi. Ardından öğrencilerin gösteri maçının başlangıcını ise Osman Aşkın Bak yaptı. Bak, sporun öğrenciler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtirken birleştirici etkisine de dikkat çekti. “Sporun gücü uyuşturucuyu da terörü de yenecektir” Sporun gençler için çok önemli olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, “Sporun 7 Rengi 7 Tepede projesi çerçevesinde organize edilen bu çalışmayı tebrik ediyorum. Ben gençlik ve Spor Bakanlığım döneminde özellikle gençlerle bir arada olup onlarla spor yapmayı çok arzu ettim ve bunu gerçekleştirdim. Sporun gücü uyuşturucuyu da terörü de yenecektir. Aynı zamanda burada sporun gücü bu mülteci çocuklarımızın Türk çocuklarıyla kaynaşmasına çok büyük faydası var. Burada 400’e yakın ensar olan çocuğumuz bizim çocuklarımızla spor kulüplerinde bir araya gelmişler. Savaş sebebiyle yaşadıkları travmaları kötü izlerin silinmesi için sporun çok etkin olarak kullanılması gerekiyor” dedi.
“Bugünkü etkinliği güzel buldum” Şenliğe arkadaşlarıyla birlikte geldiğini ve çok eğlendiğini ifade eden bir öğrenci, “Birlikte baya iyi yürüyebiliriz. Onların dilinden öğrenmeye çalışıyoruz onlar bizim dilimizden öğrenmeye çalışıyor. Beraber spor yapıyoruz bugünkü etkinliği güzel buldum” dedi.
“Sporun üzerinde dururlarsa gelecekte çok başarılı olabilirler” Suriyeli öğrencilerle birlikte maçlar yaptıklarını anlatan Mehmet Efe, “Bence şenlik güzeldi, Suriyelileri çok seviyorum. Sporun üzerinde dururlarsa gelecekte çok başarılı olabilirler” diye konuştu.

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