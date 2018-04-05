Oscar ödüllü sinemacı, Gaziantep Savunmasının filmini yapacak

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( İSTANBUL )- Metin Güngör: "Bu filmin mutlaka ödüllü bir film olmasını istiyorum"- "Yokluk Direniş" isimli filmde 'Gazi' unvanı alan Antep'in vatan savunması anlatılacak İSTANBUL



- ‘‘Yokluk Direniş” adıyla Gaziantep müdafaasını anlatan filmin yönetmenliğini üstlenen Hollywood’un önde gelen sinemacılarından Metin Güngör, ‘‘Bu filmin mutlaka ödüllü bir film olmasını istiyorum. Bunun için de bütün çabalarımı sarf ederim’’ dedi.

Hollywood’un önde gelen sinemacılarından Metin Güngör, “Yokluk Direniş” adıyla Gaziantep müdafaasını anlatan filmin yönetmenliğini üstleniyor. Gaziantep Dernekleri Federasyonu’nun bir projesi olan “Yokluk Direniş” filminin tanıtım toplantısı Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleşti. Toplantıya ünlü yönetmen Metin Güngör’ün yanı sıra Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut ve Proje Başkanı Ali Araptarlı katıldı.

Bir süredir Fikret Mualla’nın hayatını konu alan filmin çekimleri için Türkiye’de olan ödüllü sinemacı, Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında kentin, Fransız işgaline karşı efsanevi direnişinin öyküsünü beyaz perdeye taşıyacak. ‘‘Her zaman Türkiye için bir şeyler yapmak istemiştim’’ Projenin heyecanını paylaşan ünlü yönetmen Metin Güngör, ‘‘Böyle güzel bir projeye dahil olduğum için çok heyecanlıyım. Her zaman Türkiye için bir şeyler yapabilmek hayalimdeydi, bunu da zaten tüm röportajlarımda belirtiyordum. Çünkü içimde hep bir utkudur. Bizim tarihimizi yansıtmamız çok önemli Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın bıraktığı bir Türkiye olarak biz kendimizi yansıtma da biraz zorluk çekiyoruz. Bu konuda çabalar sarf ediliyor ama yeterli olmuyor. Şimdi de böyle güzel bir konumuz var. Antep Savunması aç, susuz, silahsız olarak insanlar, silahlı düşmanların, Fransızların önüne dikilmiş’’ ifadelerini kullandı. ‘‘Çanakkale Destanı gibi bir Antep Destanı oluşmuş’’ ‘‘Proje kapsamında öyle bir efsaneyle tanıştım ki, aslında cephaneliği havaya uçuran ve savaşın kazanılmasında en büyük rolü olan bir kahramanın Gazi Hasan Araptarlı’nın öz oğluyla bunu ele aldık’’ diyerek sözlerini sürdüren Güngör, "Bu gerçekten çok güzel bir şey. Bu efsaneyi canlıya canlı yaşıyorsunuz. Ben de bunun tamamen gerçeklere yakın ve öz olmasına dikkat edeceğim. Tabii ki Hollywood’da kullandığım bütün deneyimleri, şu ana kadar çalıştığım bütün filmlerin ufakta olsa her karesinden güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Bu filmin mutlaka ödüllü bir film olmasını istiyorum. Bunun için de bütün çabalarımı sarf ederim. Bence bütün Türkiye’nin bu projenin arkasında olması gerek. Gerçekten Çanakkale Destanı gibi bir Antep Destanı oluşmuş. Bunu dünyaya göstermeliyiz’’ diye konuştu.

Uzun zamandır Gaziantep müdafaasını ele alan bir proje yapmak istediklerini ifade eden Proje Başkanı Ali Araptarlı, ‘‘Biz uzun zamandan beri Gaziantep müdafaasını öne çıkartan bütün detaylarıyla halkımıza ve bütün dünyaya anlatan bir film yapmayı çok arzu ediyorduk. Hocama “Var mısın hocam bunu çekmeye” dedik. Çünkü Metin Hoca’nın asıl alanı efekt yönetmenliği. O konularda harikalar oluşturuyor. Biz de dönem filmi yapacağız. Onun efekt öğretmenliğine çok önem vermemiz lazım. Kendi ekibi var. Görüntü öğretmenleri var. Bunu kabul etti ve beraber olduk. Bugün de sözleşmemizi imzaladık Tadında ve kalitesinde yarışmalara girebilecek bir sinema filmi yapacağız. Bu Antep savunmasında bütün detaylarıyla anlatacak filmin ismi de “Yokluk ve Direniş” olacak. Bu film Antep savunmasını bütün detaylarıyla anlatan bir film olduğu için bugünkü halkımıza da birlik olmanın, birlikte hareket etmenin neler yapılabileceğini, ne kadar büyük bir kudret ortaya çıkartabileceğini ifade etmiş olacak. O bakımdan da çok önemli’’ dedi.

‘‘Başrolümüzde görmek istediğimiz isim Burak Özçivit’’ Başrol oyuncusu olarak Burak Özçivit ile çalışmak istediklerini belirten Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut ise, ‘‘Gaziantep Dernekler Konfederasyonu projeye gönül vermiş bir ekiple yola çıktı. Çünkü Gaziantep savunması hak ettiği yeri bulamadı. Bunu düşünerek uzun zamandan beri temizde olan bir proje imkanlar ve şartlar bizi bu zamana getirdi. Bu süreçte Metin Hocamızla tanıştık. Güzel bir proje olması adına sık eledik. Ciddi yavaş araştırmalar yaptık. Hikaye değil, gerçekleri yazması için o anı yaşamış insanların torunları, evlatlarıyla hala söyleşilerimiz devam ediyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Başrol oyuncusu olarak da Burak Özçivit olsun istiyoruz. Öncelikle Burak Özçivit’in genlerinde Gaziantep var, Gaziantepli olmak var. Umut ediyorum ki bu kayıtsız kalmayacaktır. Gaziantep için bugün bu önemli projenin içinde yer almayı düşünecektir. İnşallah başrolümüzde görmek istediğimiz kişi Burak Özçivit’’ şeklinde konuştu.



