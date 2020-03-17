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17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
'Oscar' 49 kilogram esrar buldu

'Oscar' 49 kilogram esrar buldu

Kamyonette köpeğin arama yapması

Polis Güzergah Uyuşturucu İncirlik Narkotik 

-Kasa altına tepki vermesi
-Esrarın çıkartılması
-Esrarın görüntüsü

( ADANA ) "Oscar" 49 kilogram esrar buldu- Adana'da düzenlenen operasyonda "Oscar" isimli hassas burunlu narkotik köpeği 49 kilo 700 gram esrar buldu ADANA

- Adana'da polisin yaptığı operasyonda Oscar isimli hassas burunlu narkotik köpeği 49 kilo 700 gram esrar buldu. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden Adana'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Polis bunun üzerine uyuşturucunun getirileceği güzergahta önlem aldı. Alınan önlem sonucunda polis uyuşturucunun getirildiği kamyoneti Ceyhan ilçesinden takibe başladı.
Yapılan takip sonucunda kamyonet İncirlik Park Alanında polis tarafından durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği Oscar kamyonette arama yaptı. Polis köpeği kısa sürede kasanın alt tarafına tepki verdi. Polis burayı incelediğinde kasanın altına yapılan zuladan 20 pakette 49 kilo 700 gram esrar ele geçidi. Gözaltına alınan Ahmet A. (39) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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