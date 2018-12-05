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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
OSB'de patlayan trafo yangına neden oldu - ÇORUM

OSB'de patlayan trafo yangına neden oldu - ÇORUM

- OSB'de patlayan trafo yangına neden oldu - Cep telefonu ile çekilmiş yangın görüntüsü - Yangına müdahale görüntüsü - Çorum Valisi Mustafa Çiftçinin incelemesiOSB'de patlayan trafo yangına neden oldu - Çorum OSB'deki elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, hasara neden oldu - Trafonun zarar görmesi nedeniyle kentin pek çok bölgesine elektrik verilemiyor - Elektrik kesintisi sonucu OSB'deki firmalarda da üretime ara verildiÇORUM (AA) - Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) patlama sonucu yangın çıkan Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo zarar gördü.OSB'de patlamanın ardından trafoyu destekleyen yağ tanklarında başlayan yangına OSB Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.Yaklaşık iki saat süren yangın, kontrol altına alındı. Trafoda soğutma çalışmaları sürüyor. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yangının kontrol altına alınmasının ardından olay yerinde incelemede bulundu.Çiftçi, gazetecilere, yangının nedeninin soğutma çalışmasının ardından yapılacak teknik inceleme ile belirlenebileceğini söyledi.

Yangından dolayı OSB'nin yanı sıra Samsun - Ankara yolunun bir bölümü, Küçük Sanayi Sitesi, Gıda Toptancılar Sitesi, Çevre Yolu Bulvarı ile Mimar Sinan ve Akkent mahalleleri ve Sungurlu ilçesinde elektrik kesintisi yaşandığını anlatan Çiftçi, elektrik akımının yarından itibaren normale dönmesini öngördüklerini kaydetti.
Öte yandan elektrik kesintisi sonucu kentin pek çok bölgesine elektrik verilemezken, OSB'deki firmalar da üretime ara verdi.

Elektrik Trafosu Elektrik Akımı Gesi Elektrik Kesintisi Trol 

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