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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
OSB’de bulunan fabrikada yangın çıktı

OSB’de bulunan fabrikada yangın çıktı

YANGIN ANI UZAKTAN DETAY

Fabrika Güvenlik Görevlisi Karya Kimya İtfaiye Eri 

-OLAY YERİ DETAY
-İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI DETAY

( SAKARYA )- Motor kayışı üreten bir fabrikanın kimyasal deposunda çıkan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi SAKARYA

- Sakarya’nın Hendek İlçesindeki Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) içinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangında bir itfaiye eri dumandan etkilenirken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Edinilen bilgilere göre, Hendek İlçesindeki Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) içinde bulunan PVC, Kauçuk ve Konveyör kayışı üreten bir fabrikanın kimyasal deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bir kısmını sardı. Fabrikada bulunan güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Fabrika yangınına Merkez, Hendek, Akyazı ve Dörtyol grup amirliği ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilenirken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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