Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Oryantiring İl Şampiyonası, Tavşanlı’da yapıldı İzle

Oryantiring İl Şampiyonası, Tavşanlı’da yapıldı İzle

Yarışma parkurundan detay

Yarış Öğretmenler Öğretmen Kullar Öğrenciler 

-Sporcuların koşuşturmaları
-İl temsilcisi ali sarı ile röportaj
-Sporcular ile röportaj
-ödüllerin verilmesi

- KÜTAHYA

- Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yapıldı. Tavşanlı ilçesi Dağçeşme ve Kavaklı Mahallesinde okulları adına hedef bulmak için yarışan öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Hedefleri ararken sporcular Mahalleleri de tanıma imkanı buldular. Yarışma ile ilgili bilgi veren Oryantiring Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Ali Sarı, "15 okuldan 160 sporcunun katılımıyla 2 gün gerçekleştirdiğimiz yarışmamız oldukça güzel geçti. Yarışmaları ile tamamlayan sporcular bundan sonraki bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Yarışmaya iştirak eden tüm okullarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ederken, dereceye giren ekipleri ve sporcuları kutluyorum. Bizlere desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Yüksel Kara’ya, Belediye Başkanı Mustafa Güler, ilçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa’ya, Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Demiralp’e, İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca’ya, ayrıca yarışmada büyük bir özveri ile görev alan hakemlerimize de teşekkür ederim" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye-İran Sınırında DepremTürkiye-İran Sınırında Deprem
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı