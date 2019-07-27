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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Örümcek adamı aratmayan hırsız kamerada

Örümcek adamı aratmayan hırsız kamerada

-Güvenlik kamerası-

Uyuşturucu Akalan Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 

-Hırsızların yürümesi
-Zanlının tırmanması
-Sinekliği çıkarması
-2’inci kattaki daireye girmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te 2’inci kattaki bir daireye adeta örümcek adam gibi tırmanarak giren hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı. Fatih’te geçtiğimiz günlerde bir evde gerçekleşen hırsızlık olayının ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis harekete geçti. Polis ekipleri kameralardan tespit ettikleri 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Tutuklanan şahsın öncede 8 ayrı hırsızlık, 2 yaralama ve 3 kez de uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu kaydedilirken 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerince yakalanan şahsın 2’inci kattaki bir daireye tırmandığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şahsın yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görülüyor. Zanlının, arkadaşları sokakta gözcülük yaparken bir süre sonra 2’inci kata tırmandığı ve camda bulunan sinekliği çıkarıldığı görülüyor. Sinekliği aşağıda bekleyen arkadaşlarına veren hırsızın daha sonra açık olan camdan direye girdiği görülüyor.
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