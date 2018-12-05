Oruçbey Caddesi’nde örnek çalışma Haberi

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- Osmangazi Belediyesi, Hisariçi’nde yürüttüğü cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplama projesinin altyapı çalışmaları için BUSKİ, Türk Telekom ve UEDAŞ gibi kurumlarla birlikte hareket ederek örnek bir çalışmaya imza atıyor. Osmangazi Belediyesi, ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesinin ilk ayağı olan ‘Oruçbey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma projesi’ kapsamında başlattığı çalışmaları başarılı şekilde sürdürüyor. Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisariçi’nde hayata geçirilen proje kapsamında Oruçbey Caddesi’ndeki 28 binada cephe sağlıklaştırma çalışması yapılıyor. 24 binanın cephe sağlıklaştırması tamamlanırken, kalan 4 binada ise yürütülen çalışmalarda ise sona gelindi. Osmangazi Belediyesi, proje kapsamında yapılacak olan zemin kaplama çalışmaları için kazı çalışmaları başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Oruçbey Caddesi boydan boya kazıldı. Osmangazi Belediyesi’nin kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından BUSKİ altyapı çalışmalarına başlayarak bölgedeki kanalizasyon ve gider sistemlerini yenileyecek. Daha sonra Türk Telekom ve UEDAŞ da çalışma başlatarak elektrik ve telefon kablolarını yer altına alacak. Kurumların çalışmalarının tamamlamasının ardından Osmangazi Belediyesi, Oruçbey Caddesi’ni granit bazalt kaplamalı parke taşı ile kaplayarak bölgenin tarihi dokusunu ön plana çıkaracak. Bu çalışma ile caddenin alt yapı çalışmaları için defalarca kazılmasının önüne geçilecek. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Oruçbey Caddesi’ni gezerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Osmangazi Belediyesi’nin Hisariçi’nde yürüttüğü çalışmaların en önemli adımını Oruçbey Caddesi’nin oluşturduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Burada yürüttüğümüz cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplama çalışmaları ile tarihi dokuyu gün yüzüne çıkartıyoruz. Bu çalışmamızda BUSKİ, Türk Telekom ve UEDAŞ gibi kurumlarla birlikte hareket ediyoruz. Altyapı çalışmalarını bu kurumlarımız ile birlikte eş zamanlı yürüterek güzel bir çalışma örneği gösteriyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak zemin kaplama çalışmaları için caddeyi boydan boya kazdık. Bizim caddeyi kazmamızla birlikte BUSKİ bölgedeki kanalizasyon sistemlerini yenilemek için çalışma başlatacak. Daha sonra ise Türk Telekom ve UEDAŞ da bölgede çalışma başlatarak elektrik ve telefon kablolarını yer altına alacak. Kurumların çalışmaları tamamlamasının ardından cadde üzerini granit bazalt kaplamalı parke taşı ile kaplayacağız” dedi.



