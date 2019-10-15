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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Örtüaltı kaçak hint kenevirine jandarma baskını

Örtüaltı kaçak hint kenevirine jandarma baskını

seradan görüntü

Asad Hint Keneviri Jandarma Kaçak Jandarma Baskını 

-jandarmanın hint kenevirlerini sökmesi

( ANTALYA )- Serada salatalıkların arasına ekilmiş bin 260 kök kenevir ele geçirildi ANTALYA

- Antalya'da örtüaltı üretim yapılan bir seraya yapılan baskında salatalıkların arasına ekilmiş bin 260 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Antalya İl Jandarma Karakol Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ekiplerince yapılan çalışma sonucunda Antalya'nın Aksu ilçesi Gökdere mahallesinde ikamet eden Recep Karabulut isimli şahsın serasında yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdiği yönünde bilgi alındı. Hareketi geçen ekipler tarafından şüpheli şahsın evinde, serasında ve eklentilerinde yapılan aramada 2 dönüm cam serada bulunan salatalıklar içerisinde boyları 20 santim ile 70 santim arasında değişen bin 260 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli R.K. gözaltına alındı. (JA-
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