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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Örtü altı karpuz hasadı başladı İzle

Örtü altı karpuz hasadı başladı İzle

KARPUZ VE KARPUZ TARLASINDAN DETAY

Asad Kimya Kimyasal Madde 

-İŞÇİLERİN KARPUZLARI TAŞIMASI VE ARACA YÜKLEMESİ
-ÇİFTÇİ ALİCAN AÇKAN İLE RÖPORTAJ

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’ın Oba köyünde, 'örtü altı' olarak bilinen ve erken üretilen karpuz hasadına başlandı. Iğdır’da çiftçilik yapan Alican Açkan, 100 dönüm arazi üzerinde yetiştirdiği organik karpuzların 25 gün önceden hasadına başlandığını belirtti.
Ürünleri bölge iller yanı sıra Azerbaycan gibi ülkelere ihraç ettiğini ifade eden Alican Açkan, ürünlerinin doğal ve organik olmasına önem verdiğini belirtti.
Açkan, “Yetiştirdiğim ürünleri devlet yetkililerine hediye gönderiyorum. Burada ürettiğim ürünlerim yüzde 100 organik, marka haline gelmiş durumda ve kimyasal madde yoktur. Tarlada yetiştirdiğim karpuzlar ortalama olarak 12 ila 30 kg ağırlığındadır. 80 dönümü örtü altı malçlama yöntemiyle olmak üzere 100 dönüm araziye karpuz ektim. Normal hasattan 25 gün önce hasadını yapıyorum. 200 ton karpuz bekliyorum. Tarlada toptan olarak kilosunu 80 ila 90 kuruşa satıyorum” dedi.

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