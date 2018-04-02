'Ortez-Protez' Suriyelilerin eli ayağı oldu - HATAY
"Ortez - Protez" Suriyelilerin eli ayağı oldu - HATAY - Ortez - Protez Merkezi'nin dış görüntüsü - Merkezde tedavi gören Suriyelilerden görüntüler - Ortez - protez üretim aşamalarından görüntüler - İdlib'te sağ bacağını kaybeden 27 yaşındaki İnan Yahika'nın açıklamaları - Merkezin sorumlusu Raed el Masri'in açıklaması"Ortez - Protez" Suriyelilerin eli ayağı oldu - Suriye'de savaş uçaklarından atılan bombalar sonucu el ve bacaklarını kaybeden Suriyeliler, sığındıkları Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde ücretsiz hizmet veren Ortez - Protez Merkezi sayesinde yeniden hayata bağlanıyor - Merkezin sorumlusu Masri:"Şu ana kadar 6 bin el ve bacak protezi, ihtiyaç sahibi Suriyeliye ücretsiz olarak teslim edildi"HATAY (AA) - Ülkelerindeki iç savaşta, savaş uçaklarından atılan bombalar sonucu el ve bacaklarını kaybeden Suriyelilere, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi (ECHO) ve Relief International iş birliğiyle, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde açılan Ortez - Protez Merkezi destek oluyor.Reyhanlı'da 2013'te faaliyete geçen merkez, son teknoloji ürünlerle ücretsiz olarak hizmet sağlıyor. Merkezde üretilen, hidrolik, hava basıncı ve elektrikle çalışan protezler, Suriyeli savaş mağdurlarının yüzünü güldürüyor.Merkezin sorumlusu Raed el Masri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir Reyhanlı'da hizmet verdiklerini anlatarak, "Savaş nedeniyle uzuvlarını kaybetmiş soydaşlarımızın yaralarını sarmak adına partner kurumlarla çalışıyoruz. Şu ana kadar 6 bin el ve bacak protezi, ihtiyaç sahibi Suriyeliye ücretsiz olarak teslim edildi.'' dedi. Masri, merkezde hastalara protez sağlanmasının yanı sıra psikolojik destek de sağladıklarını anlatarak, "Takılan protezlerin takiplerini ve uyum süreçlerini yine ekiplerimiz yapıyor. İhtiyaç sahibi Suriyelilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Merkezimizde üretilen, hidrolik, hava basıncı ve elektrikle çalışan son teknoloji protezler sayesinde, kardeşlerimizin yüzünü güldürmeye devam etmek istiyoruz.'' diye konuştu. ECHO Türkiye Başkanı Jane Lewis de Suriyeli ihtiyaç sahibi insanların yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti. Reyhanlı'daki protez merkeziyle savaş mağduru insanların hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını aktaran Lewis, ''Suriye'deki hava saldırıları ve çatışmalar, birçok insanın el ve bacaklarını yitirmesine neden oldu. Türkiye'nin ev sahipliğinde, binlerce Suriyeli aile burada kendilerine daha güvenli ve huzurlu bir yaşam oluşturdu.'' ifadelerini kullandı.Suriye'nin başkenti Şam'dan İdlib'e gelen ve burada savaş uçaklarının saldırısı sonucu sağ bacağını kaybeden 27 yaşındaki İnan Yahika da merkezde takılan protez sayesinde yeniden yürüyebildiği için mutlu olduğunu ifade etti.