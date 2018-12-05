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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ortaokulda yangın - BURSA

Ortaokulda yangın - BURSA

- Detaylar - Bazı öğrencilerin konuşması Bursa 'da ortaokulda yangın - Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulun yemekhane kısmında çıkan yangın söndürüldüBURSA (AA) - Bursa 'nın Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulun yemekhane kısmında çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Sabiha Köstem Ortaokulunun yemekhane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın nedeniyle sınıflarda bulunan öğrenciler, tahliye edildi.Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.Öğrenciler, evlerine gönderildi.

Öğrenciler 

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