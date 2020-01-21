Ortaokulda ihtiyaç sahibi öğrenciler için 'Sosyal Market' açtılar

-Kulüp öğrencilerinden Sezen Mut’un konuşması

-Kulüp öğrencisi Emirhan Kılıç’ın konuşması

-Kulüp Sorumlusu İngilizce Öğretmeni Aylin Gezdir’in konuşması

-Sart Mahmut Ortaokulu Müdürü Hasan Kaba’nın konuşması



( MANİSA )- Okul Müdürü Hasan Kaba: "Giymiyorsak giydirelim, yiyorsak yedirelim” MANİSA



- Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesi'nde bulunan Sart Mahmut Ortaokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi arkadaşları için okul bünyesine, 'Sosyal Market'i hizmete açtı. Başta okul öğrencileri olmak üzere veliler ve öğrenci velileri evde kullanmadıkları kıyafetleri, ihtiyaç fazlası gıda ürünlerini, kırtasiye ürünlerini markete bağışlayıp, ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerle paylaşıyor.Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesi'ndeki Sart Mahmut Ortaokulunun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri okul bünyesinde açtıkları sosyal marketle ihtiyaç sahibi arkadaşlarına yardım etmeye başladı.

Kulüp öğrencilerinden Sezen Mut, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrenci temsilcisiyim. Kulüp olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyoruz. Bize bu imkanı sağlayan kulüp öğretmenime ve okul müdürüme teşekkür ediyorum” derken, diğer bir kulüp öğrencisi Emirhan Kılıç ise “Burada ihtiyacı olan aile ve arkadaşlarımıza giyecek, yiyecek ve kırtasiye yardımı yapıyoruz. Fazla ve kullanmadığımız eşyaları ihtiyaç sahipleri ile paylaştığımız için çok mutluyum" dedi.

Sart Mahallesi'nde 5 bin kişilik bir nüfus yaşadığını belirten Kulüp Sorumlusu İngilizce Öğretmeni Aylin Gezdir, “Çalışma şartları iş olanakları eğitim seviyesi ve sürekli hastalıklar sebebiyle elbette herkesin gelir seviyesi eşit değil. Okulların eğitim öğretim yuvası olması dışında topluma toplumu birbirine bağlayan güven inşa eden ve sosyal sorumlulukları olan bir kurum olması sosyal market projemiz içinde kollarımızı sıvadık. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve kurum öğretmenlerimizin desteği ile marketimizdeki tüm ürünleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak sunuyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın birlik beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek” diye konuştu.

İki yıldır okulda 'Paylaşsana' projesini yürüttüklerine vurgu yapan Sart Mahmut Ortaokulu Müdürü Hasan Kaba, “Bu paylaşsana projesi daha çok gıda, kuru gıda üzerineydi. Bu yıl okulumuzda kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü öğrencilerimiz ve temsilci öğretmenimizin talebi üzerine ihtiyaca istinaden okulumuzda bir sosyal market oluşturmayı düşündük. Çünkü bu yönde çok talep geliyordu. Burası göç alan bir bölge. Başka yerde tutunamayan ailelerin çok olduğu bir yer. Bunu gördüğümüz için burada bir market oluşturalım ihtiyacı karşılayalım dedik. Bunun için kuru gıdadan kıyafetten kırtasiyeden ayakkabıdan birçok alanda ürünleri burada topluyoruz. Sloganımız giymiyorsak giydirelim yiyorsak da yedirelim. Burada amacımız az kullanılmış olsun temiz düzgün kıyafetler olsun ayakkabı olsun kırtasiye olsun burada toplanıyor. Buradan öğrencilerimize dağılımını yapıyoruz. Vatandaşlar geliyor, talep ediyorlar onlar yine görevli öğrencimizle gelip markete ihtiyacını alıp buradan ayrılıyorlar. Yaklaşık 3 haftadır bu sosyal marketimiz faaliyette. Şuana kadar 10’a yakın aile buradan faydalandılar” diye konuştu.





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