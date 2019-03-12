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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Ortaokul öğrencisinden örnek davranış...Parkta bulduğu paranın sahibini bulamayınca polis ekiplerine teslim etti Haberi

Ortaokul öğrencisinden örnek davranış...Parkta bulduğu paranın sahibini bulamayınca polis ekiplerine teslim etti Haberi

Ebrar Dağ'ın sınıfından görüntüler

Polis İmam Hatip Allah Okul Müdürü Polis Ekipleri 

-Dağ'ın 200 TL ile görüntüleri
-Polis ekiplerinin gelmesi ve paranın teslim edilmesi
-Dağ ile röportaj
-Seyfullah Tengizler ile röportaj

( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri’de 10 yaşındaki imam hatip ortaokul öğrencisi Ebrar Dağ, parkta oyun oynarken bulduğu 200 TL’nin sahibini bulamayınca okula getirdiği parayı polis ekiplerine teslim etti. Kayseri’de Yaman Dede İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ebrar Dağ, oyun oynadığı parkta arkadaşlarıyla beraber 200 TL buldu. Parkta paranın sahibini arayan Dağ, bulamayınca okuluna dönerek durumu okul müdürüne anlattı. Okula gelen polislere parayı teslim eden ortaokul öğrencisi Ebrar Dağ, yaptığı hareket ile yaşıtlarına da örnek oldu. 10 yaşındaki Ebrar Dağ, “Arkadaşlarımla parkta spor yapıyorduk. Yerde paraların olduğunu gördük ve aldık. Paraları sahte zannetmiştik. Paraları güneşe tuttuktan sonra gerçek olduğunu anladık. Yerde kalan diğer 50 TL’yi aldığımızda içinden paralar çıktı. Paraların 200 TL olduğunu anladık. Paranın miktarını söylemeden sahibini bulmak için uğraştık. Arkadaşlarımla beraber bir teyze bizi yanına çağırdı ve polisi aramamızı istedi. Bizde polisi aradık ve bulduğumuz parayı teslim edeceğiz. Polis amcalarımızda bizi tebrik ettiler” ifadelerini kullandı. Yaman Dede Ortaokulu Müdürü Seyfullah Tengizler de, “Biz gençlerimizin milli ve manevi değerlerine sahip ahlaklı olmalarını istiyoruz. Bu davranışından dolayı yavrumuzu kutluyor ve tebrik ediyorum. İnşallah örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

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