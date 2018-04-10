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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Ortaokul öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı - ADANA Haberi

Ortaokul öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı - ADANA Haberi

- Olayın yaşandığı okuldan görüntüler - Polisin okulda yetkililerle görüşmesi - Okuldaki öğrencilerden görüntüler - bir öğrenci velisinin olayı anlatmasıOrtaokul öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı - Adana 'da 15 yaşındaki öğrenci, okul önünde müdür yardımcısını bıçakla yaraladıktan sonra kaçtıADANA (AA) - Adana 'da bir ortaokul öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki Barbaros Ortaokulu'nda eğitim gören Ş.C.K, henüz bilinmeyen bir nedenle okul önünde bekleyen müdür yardımcısı Yunus Esen'i bacağından bıçakladı.Yaralı müdür yardımcısı Esen, okula sığınırken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.Esen, öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.Esen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Ş.C.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlk Müdahale Müdür Yardımcısı Öğretmenler Öğrenciler Öğrenci Velisi 

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