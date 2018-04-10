Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Ortaokul öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı (2) - ADANA

Ortaokul öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı (2) - ADANA

- Ambulansla yaralının hastaneye getirilmesi - Hastanenin dış görüntüsüOrtaokul öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı - Adana 'da 15 yaşındaki öğrenci, okul önünde müdür yardımcısını bıçakla yaraladıktan sonra kaçtıADANA (AA) - Adana 'da bir ortaokul öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki Barbaros Ortaokulu'nda eğitim gören Ş.C.K, henüz bilinmeyen bir nedenle okul önünde bekleyen müdür yardımcısı Yunus Esen'i bacağından bıçakladı.Yaralı müdür yardımcısı Esen, okula sığınırken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.Esen, öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.Esen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Ş.C.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlk Müdahale Hastane Müdür Yardımcısı Öğretmenler Öğretmen 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Fethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü BulunduFethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü Bulundu
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı