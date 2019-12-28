Ortaokul öğrencilerinin kaligrafi sergisi göz kamaştırdı

-Serginin açılışından görüntü

-Röportajlar

-Öğrencilere plaket verilmesi

-detaylar



( İSTANBUL )- 75 öğrencinin çalışmalarıyla oluşan sergi beğeni kazandı İSTANBUL



- Bayrampaşa’da Ali Ülker Ortaokulu “Yazan Büyülü Eller” proje ekibi öğrencileri tarafından hazırlanan kaligrafi sergisi göz kamaştırdı. 75 öğrencinin emekleriyle hazırladıkları tablolar ise vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bayrampaşa Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı’nda Ali Ülker Ortaokulu “Yazan Büyülü Eller” Proje ekibi öğrencileri tarafından hazırlanan kaligrafi sergisi göz kamaştırdı. Sergide öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalar vatandaşların beğenisine sunuldu. 75 öğrencinin bulunduğu "Yazan Büyülü Eller" Proje ekibinde öğrenciler tarafından hazırlanan tablolara ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılış törenine Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Törende serginin açılış kurdelesini Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, Başkan Atila Aydıner ve Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol öğrencilerle birlikte kesti. Ardından protokol üyeleri sergiyi gezerken törende öğrencilere plaket takdimi de edildi. “Kaligrafi sanatının en güzel detaylarını yavrularımız hünerleriyle ortaya koydu” Açılış sonrası açıklama yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Ali Ülker Ortaokulunun bugün muhteşem bir sergisini geziyoruz. Okulumuzun bütün yavruları burada. Allah’ın onlara vermiş olduğu zekayı ve güzelliği tuval üzerine güzel bir şekilde resmettiklerini görüyoruz. Kaligrafi sanatının en güzel ve en ince detaylarını yavrularımız hünerleriyle ortaya koydu” dedi.

"Projemiz gün geçtikçe büyüyor" Bu projeye 3 yıl önce başladıklarını kaydeden Ali Ülker Ortaokulu Türkçe öğretmeni Serap Tunca, “Ali Ülker Orta Okulu Yazan Büyülü Eller proje ekibi olarak çocuklarımı kaligrafi sanatı ile tanıştırmak istedim. Projemiz gün geçtikçe büyüyor. Kaligrafi sanatıyla tanışan çocuklarımız yazı yazmaya başladılar. Harika eserler çıkarttılar. Bu projenin sadece tek ayağı bu. Bunun dışında bir drama ekibi ve ritim ekibi gibi çeşitli çalışmalarımız olacak. Çocuklarım oldukça özverili çalışıyorlar ve her şeyden önemlisi biz bir devlet okuluyuz çocuklarımın okulu sahiplenmesi, velilerimin okulu sahiplenmesi benim için son derece önemli. Bu proje kapsamında hiçbir öğrenci atıl değil. Bu çok önemli bizim için. Birde 9.sınıf öğrencilerimiz bizden mezun olan öğrenciler 5.sınıftaki kardeşlerine öğretmek için haftada 1 gün 2 gün gelip onları çalıştırıyorlar. Ekibimiz gün geçtikçe büyüyor. Şuan 75 kişilik bir grup, 3 sene önce başladığımızda ilk önce yazı çalışmasıyla başladık ve o zaman iki tane ekibimiz vardı. Biri proje kapsamında okuma ekibi diğer ekipte yazı ekibiydi. Bu ekip içerisinde öğrenciler kitaplardan okudukları güzel cümleleri diğer öğrencilere yazı ile yazdırıyorlardı. Bizde bunu sergiliyorduk. Bu projenin ilerleyen zamanlarında okulumuzda bir Atatürk Sokağı açtık. Bu sene de öğrencilerimle birlikte adını sır gibi saklı tutuyoruz. Yeni bir sokak açılışımız olacak” şeklinde konuştu.





loading...