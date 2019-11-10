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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Ortaokul öğrencilerinin '10 Kasım klibi' ilgi gördü - ANTALYA

Ortaokul öğrencilerinin '10 Kasım klibi' ilgi gördü - ANTALYA

Ortaokul öğrencilerinin "10 Kasım klibi" ilgi gördü - ANTALYA - Öğrencilerin hazırladığı klipte siren sesleri arasında öğrencilerin sınıflarından çıkması - Okul bahçesinde bir araya gelen öğrencilerin İstiklal Marşı okuyarak asker selamı vermesi - Bazı öğrencilerin kırmızı - beyaz kıyafetleriyle oluşturduğu Türk bayrağının dalgalanma koreografisi yapmasıANTALYA (AA) - Antalya 'da ortaokul öğrencilerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla hazırlayıp sosyal medyadan paylaştığı klip ilgi gördü.Muratpaşa ilçesinde Kazım Şanöz Ortaokulunun öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında hazırladıkları koreografinin de yer aldığı görüntüleri klip haline getirdi.Sosyal medyada paylaşılan klip, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve çok sayıda yorum aldı.Okulun müdür yardımcısı Rıza Ferhat Görgülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü münasebetiyle özel olarak bir gösteri tasarladıklarını söyledi.

Öğretmeninden öğrencisine herkesin gösteride yer aldığını belirten Görgülü, "Güzel ve anlamlı bir çalışma oldu. Etkinliğimizde hem Ata'mıza hem de sınır ötesinde ülkeyi korumak için nöbet tutan askerimize asker selamı verdik." dedi.
Okuldaki 700 öğrenci ve 45 öğretmenin desteğiyle hazırlanan klipte siren sesleri arasında öğrencilerin sınıflarından çıktığı görülüyor. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler İstiklal Marşı okuyarak asker selamı veriyor.Görüntülerde bazı öğrencilerin kırmızı - beyaz kıyafetleriyle oluşturduğu Türk bayrağının dalgalanma koreografisi de yer alıyor.

Sosyal Medya Müdür Yardımcısı Öğretmen Sınır Ötesi Öğrenciler 

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