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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ortaokul öğrencilerinden “Fırçanı al, okula gel” etkinliği

Ortaokul öğrencilerinden “Fırçanı al, okula gel” etkinliği

Proje kapsamında okulun duvarlarını ve bahçesi boyayan öğrencilere ait detaylar

Görme Engelli Okul Binası Öğretmenler Okul Bahçesi Anaokulu Öğrencisi 

- Kampanyaya katılan bir anaokulu öğrencisinin okulu boyamasına ait detaylar
- Anasınıfı öğrencisi Mina Üneş ile RÖP.
- Anasınıfı öğrencisi Kartal Türmen ile RÖP.
- Proje kapsamında okulun duvarları ve bahçesini boyayan öğrencilere ait detaylar
- Okul Müdür Yardımcısı Kemal Dedeoğlu ile RÖP.
- Çalışmalara ait detaylar
- Ayvalık Orman Bölge Şefi Deniz Meltem ile RÖP.
- Çalışmalara ait detaylar
- Ayvalık PTT Şube Müdürü Emine Gümüş ile RÖP.
- Çalışmalara ait detaylar
- Okulun 6. Sınıf öğrencilerinden İlkim Akbulut ile RÖP.

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Onbeş Eylül Ortaokulu’nun öğrencileri ‘Fırçanı al, Okula Gel’ ismini taşıyan anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Daha iyi bir eğitim alabilecekleri daha sıcak bir ortamda dersler görebilmeyi hedefleyen okulun öğrencileri, okul idaresi ve öğretmenlerin destekleriyle okul binası başta olmak üzere, okul bahçesi duvarlarını rengarenk hale getirmek için örnek bir çalışma başlattılar. Öğrenciler; çizgi film kahramanları ile çiçekler, böcekler, hayvanlar ve ağaçlar olmak üzere bir çok figürü, Türkiye’nin ünlü bir boya firmasının sponsorluğuyla okul binası ile bahçesinin duvarlarına resmetmeye başladı.
Ayvalık Kaymakamlığı’nın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ayvalık Orman Bölge Şefliği, PTT Şube Müdürlüğü, İlçe Halk kütüphanesi, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün de katkılarıyla çalışmalarını başlatan öğrencilere Medya Ayvalık Gazetesi’nin görme engelli muhabiri Namık Tuncel ile eşi Sandy Tuncel ve gönüllü öğrenci velilerinin de destek verdiği öğrenildi. Projenin koordinatör eğitmeni ve Okul Müdür Yardımcısı Kemal Dedeoğlu, “Okulumuzda bulunan öğrencilerimizin okulumuzu daha sıcak ve daha sevimli bir hale gelmesine yönelik taleplerine ‘hayır’ diyemedik. Zaten bizim de amacımız çocuklarımızın okula daha büyük bir istek ile koşup gelmeleri ve okulda kendilerini rahat hissedebilecekleri koşullarda daha verimli eğitim görebilmelerini sağlayabilmekti. Bu konuda ilçemizdeki bir çok kurumun da bizlere destek olarak bu projenin hayata geçirilmesi adına katkı vermesi gerçekten bizleri çok mutlu etti. Kendilerine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah proje tamamlandığında, Ayvalık’ta bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Ben hem bir öğretmen ve okul idarecisi olarak projenin sonucunun gerçekten de öğrencilerimiz adına son derece verimli olacağına inanıyorum” diye konuştu.
Proje katkı veren Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem ise proje kapsamında öğrencilerle birlikte eline aldığı fırçayla projeye katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu son derece anlamlı ve sosyal bir proje. Bizde bu projenin hayata geçmesine katkı vermek istedik. Küçük yavrularımıza ve miniklerimize çok daha güzel bir ortam oluşturabilmek için buradayız. Büyük bir zevkle çalışıyoruz. Bu tür projelerin içinde olmak, emek vermek gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandı Proje katkı verenlerden biri olan Ayvalık PTT Şube Müdürü Emine Gümüş de, okul öğrencilerin daha renkli koşullarda eğitim alabilmeleri adına proje destek verdiğini kaydederek, “Bunun yanı sıra da ertemiz bir okul olsun diye bu projede yer aldım. Şu anda ben burada okulun boyanmasına bizzat katılarak, elime aldığım fırça ile bu okulun duvarlarını boyarken, bir anda ortaokul günlerime döndüm. Şu anda hem kendi okul günlerimi hayal ederek nostalji yaparken, bir yandan da çocuklarımızla aynı çağlara dönmüş olduğumu hissediyorum. Çünkü eğitim ailede başlar ama okullarda da sürer. Bu duygularla bu projenin içinde yer almaktan da son derece memnunum” dedi.

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