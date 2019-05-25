Ortaokul öğrencilerinden, 'Bebek ağlayınca sallanan beşik, sürücü alkol alınca çalışmayan otomobil... '

-Direksuyonda öğrencinin üflemesi ve kontuağın açılması,

-Direksiyona kolanya koklatılması ve kontağın açılmaması,

-Öğrnecinin konuşması,

-Öğretmenin konuşması,

-Salanan beşiğin görüntüsü,

-Öğrencinin projesini anlatması, detay.



( DÜZCE - ÖZEL)- Bu beşikten her anneye lazım, bebek ağlayınca sallanan beşik DÜZCE



- Düzce’de ortaokul öğrencisi Zeynep Uçar alkollü sürücülerin neden olduğu kazalardan esinlenerek Alkol Sensörlü Araç, 7. Sınıf öğrencisi İrem Ölmez ise torunlarına bakan anneanne ve babaannelerden esinlenerek bebek ağlayınca sallanan Akıllı Beşik projesini yaptı. Fatih Ortaokulu öğrencileri Zeynep Uçar ve İrem Ölmez Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dilek Yılmaz koordinatörlüğünde başarılı iki projeyi hayata geçirdiler. Kodlama tekniği ile hazırlanan iki proje gelecekte Düzce’nin genç beyinlerinin insanlığa yararlı işlere imza atacaklarını ortaya koydu. Amacı alkollü sürücü kazalarının önüne geçmek Fatih Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Zeynep Uçar, sıklıkla televizyonda alkollü araç sürücülerinin neden olduğu kazalara şahit olduğunu ve bu durumun kendisini bu projeyi hazırlamaya ittiğini kaydederek “Alkollü sürücülerin neden olduğu kazalardan esinlenerek böyle bir proje ürettim. Amacım polislerinde yükünü hafifletmek” dedi.

Sensöre üflemeden kontak açılmıyor Projenin işleyişi ile ilgili bilgi veren Uçar, “Arabamızı kullanmak istediğimizde kontağımızın açılması için direksiyonun ortasında bulunan alkol sensörüne üflememiz gerekiyor. Eğer alkollü değilsek kontak açılıyor. Alkollüysek uyarı ışığımız yanmaya ve sinyal ötmeye başlıyor. Kontağımızda açılmıyor” diye konuştu.

Anneannesinden esinlenmiş 7. Sınıf öğrencisi İrem Ölmez ise küçük kuzenlerine ananesinin baktığını ve onun işini hafifletmek için böyle bir projeyi hayata geçirmek istediğini dile getirdi. Projenin çalışma sistemini de anlatan Ölmez “Projem şöyle çalışıyor; beşiğin yayındaki ses sensörü bebek ağladığında bunu algılıyor ve motoru çalıştırıyor. Böylece beşik sallanmaya başlıyor” şeklinde açıklama yaptı. “İnsanlığa yararlı olmaları için teşvik ediyoruz” Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dilek Yılmaz çocukları insanlığa yararlı projeler üretmeleri için teşvik ettiklerinin altını çizerek “Biz çocuklarımıza dersimiz esnasında insanlığa yararlı ne tür projeler üretilebileceğini soruyoruz. Böylece çocuklarımız çevrelerinde yaşanan sorunları tespit ediyor ve bunlara çözüm üretme yoluna gidiyor. Zeynep, televizyonda alkollü araç sürücülerinin neden olduğu kazaları görmüş ve bana böyle bir öneri ile geldi. Böyle insanlığa yararlı bir proje üretmek istemesi beni çok mutlu etti. Fikir alışverişi yaptık. Daha sonra tasarımını gerçekleştirdik. İrem’de projesini bana anlattığında çok faydalı olabileceğini düşündüm” dedi.

Kodlama çalışmalarının öğrencilerin özgüven duygusunu arttırdığına işaret eden Yılmaz “Çocuklar üretmenin hazzını yaşıyorlar. Buda bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

(ALI-

