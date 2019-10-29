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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ortaokul öğrencilerinden 29 Ekim koreografisi - ADANA

Ortaokul öğrencilerinden 29 Ekim koreografisi - ADANA

- Okul bahçesinde koreografi - Öğrencilerin ay yıldız ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı bulunan tişörtlerle okul bahçesine gelişi - Öğrencilerin "96 ve sonsuzluk işareti" koreografisi yapması - Öğrencilerin "29 Ekim" yazısıyla koreografi gerçekleştirmesi Adana 'da ortaokul öğrencilerinden 29 Ekim koreografisi - Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin, üzerinde ay yıldız ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı bulunan tişörtlerle okul bahçesinde oluşturduğu "29 Ekim" yazısı içeren koreografisi drone ile görüntülendiADANA (AA) - Adana 'da, Vakıfbank Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde ay yıldız ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı bulunan tişörtlerle okul bahçesinde koreografi hazırladı.Okul bahçesinde, ay yıldızlı ve Atatürk fotoğraflı, kırmızı ve beyaz tişörtler giyen öğrenciler bir araya geldi.Öğrencilerin bir kısmı, Cumhuriyetin 96. yılı dolayısıyla "96 ve sonsuzluk işareti" koreografisi yaptı. Bir grup öğrenci de "29 Ekim" yazısıyla koreografi gerçekleştirdi.Ortaokul öğrencilerinin koreografisi drone ile görüntülendi.

Sonsuzluk Yıldızlı Öğrenciler Okul Bahçesi Ay Yıldız 

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