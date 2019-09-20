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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Ortaokul'da dehşet anları kamerada

Ortaokul'da dehşet anları kamerada

güvenlik kamerası düşme anı

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

-okuldan detay
-genel ve detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Ortaokul öğrencisi, 3. kattaki sınıfın camından aşağıya böyle düştü İSTANBUL

- Esenyurt’ta bulunan bir ortaokulda okuyan 5'inci sınıf öğrencisi, 3'üncü kattaki sınıf camında aşağıya düştü. Öğrencinin ağır yaralandığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, bugün saat 15:00 sıralarında Kıraç mahallesinde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 5.sınıf öğrencisi teneffüs sırasında 3. katta bulunan sınıfının camına çıkarak aşağıya düştü. Öğrencinin çığlıklarını duyan okul yönetimi ve veliler olay yerine doğru koştu. Okula gelen sağlık ekipleri öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Öğrencinin okuldan kaçmak için camdan atlamaya çalıştığı iddia edildi. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarında da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sınıfın camına çıkıp çıkan öğrenci, bir süre aşağıya bakıyor ve aşağıya düşüyor. Olayın ardından veliler panik içerisinde okulun bahçesine koşuyor.
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