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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Ortalık savaş alanına döndü...2 kişinin yaralandığı silahlı ve sopalı kavga kamerada

Ortalık savaş alanına döndü...2 kişinin yaralandığı silahlı ve sopalı kavga kamerada

güvenlik kamera görüntüleri

Silahlı Kavga Güvenlik Kamerası Alacak Verecek Meselesi Cep Telefonu Pompalı Tüfek 

-Cep telefonu görüntüleri
-Kavga anının görüntüleri
-Olay yeri detay
-Polis detay
-Soda şişeleri detay
-Cama isabet eden yer
-Kalabalık detay

( ANTALYA )- İki grubun silahlı ve sopalı kavgası güvenlik ve vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı ANTALYA

- Antalya’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay saat 16.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 47 ve 52 Sokak aralarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bir dernek adı altında kumar oynatılan işletmede başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakla karşılıklı devam eden kavgada, tabanca ve pompalı tüfek kullanıldı. Yaklaşık 10 kişinin karıştığı kavgada bir kişi tabancayla, bir kişi de bıçakla bacağından yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi’ne gitti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, şüpheliler olay yerinden araçlarıyla kaçtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir evinde pencere camına isabet etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Polisin, tabanca kovanı ve fişek kartuşunun bulunduğu yerleri soda şişesi koyması dikkat çekti. Öte yandan grubunun sopalı ve silahlı kavgası cep telefonu ve çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şahısların sopayla birbirlerine vurmaları, bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi saniye saniye kameralara yansıdı.
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