Ortaköy operasyonunda bir kişi yaralandı



Özel Harekat polislerinin katılımıyla havadan helikopter destekli düzenlenen operasyon sırasında ekipler adresin bulunduğu sokak ile çevre sokakları tamamen kapattı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polisin saldırganın saklandığı iddia edilen adreste saldırganı bulamadığı öğrenildi.



ÇATIŞMA ÇIKTI, BİNADAN ATLADI



Operasyon sırasında atlayarak kaçmaya çalışan bir kişi yaralandı. Atlayan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zanlının kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

