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2 Ocak 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Ortaköy operasyonunda bir kişi yaralandı

Ortaköy operasyonunda bir kişi yaralandı

Ortaköy ' de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu ' nda bir eve operasyon düzenledi.


Özel Harekat polislerinin katılımıyla havadan helikopter destekli düzenlenen operasyon sırasında ekipler adresin bulunduğu sokak ile çevre sokakları tamamen kapattı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polisin saldırganın saklandığı iddia edilen adreste saldırganı bulamadığı öğrenildi.

ÇATIŞMA ÇIKTI, BİNADAN ATLADI

Operasyon sırasında atlayarak kaçmaya çalışan bir kişi yaralandı. Atlayan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zanlının kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
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