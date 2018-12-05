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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ortaköy'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - İSTANBUL Video

Ortaköy'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - İSTANBUL Video

- Silahlı kavga yaşanan sokaktan ambulansın ayrılması - Ekiplerin sokakta ve binada inceleme yapması - Binadan çıkarılan cesedin cenaze aracına koyulmasıOrtaköy'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ortaköy Duvarcı Sokak’taki üç katlı binanın üst katında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.
M.M.Ö, kavgaya dönüşen tartışmada E.O. ve M.Ç’ye silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu iki kişi ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.Ç’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan E.O. ise hastaneye kaldırıldı. E.O’nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren M.M.Ö’yü kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan M.M.Ö’nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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