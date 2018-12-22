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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ortak kullanım gereçlerine zarar verildi - ORDU Haberi

Ortak kullanım gereçlerine zarar verildi - ORDU Haberi

- Bisikletlere zarar verilmesi Ordu 'da ortak kullanım gereçlerine zarar verildi - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan akıllı bisikletler ile engelli araç şarj istasyonlarına zarar verilmesi nedeniyle hasar oluştu - Bisikletlere zarar verilme anı, güvenlik kameralarına da yansıdıORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan akıllı bisikletler ile engelli araç şarj istasyonlarına zarar verildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık bir yıldır kentte bisiklet kullanımını artıran ve teşvik eden akıllı bisikletlerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin hışmına uğramaya devam ettiği aktarıldı.Altınordu'da 10, Fatsa ve Ünye'de ise dörder istasyon olmak üzere 18 istasyonda 110 aktif bisikletle vatandaşlara hizmet verildiği belirtilen açıklamada, yaz aylarında 140'ı bulan sayı ile aylık ortalama 25 bin kişinin kullandığı bisikletlerden 9'unun son günlerde kullanılamaz hale getirildiğine işaret edildi.Sahil bandında engellilerin hizmetine sunulan engelli araç şarj istasyonlarına da zarar verildiğine dikkati çekilen açıklamada, büyük hasar oluşan ve kullanım dışı kalan 7 engelli araç şarj istasyonunun tamir edilerek yeniden hizmete sunulduğu kaydedildi.Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, geçmişte birçok kent mobilyasına zarar verildiğine tanıklık ettiklerini, bunun için uyarılarda bulunduklarını anlattı."Şehir magandaları"nın halkın malı olan bu hizmetlere zarar verdiğini, kırdığını ve kullanılmaz hale getirdiğini vurgulayan Tekintaş, şunları kaydetti:"Ceza da yazılsa maalesef kent mobilyalarına zarar verilmesinin önüne geçilemiyor. Her şeyden önce bu bir eğitim ve kültür meselesidir. Akıllı bisiklet istasyonları güvenlik kameraları ile takip edilmektedir. Hedefimiz, verilen zararları yok denecek seviyeye düşürmek. Kamu adına yapılan ve vatandaşın hizmetine sunulan her hizmet, önce vatandaşa emanettir. Herkesin bu hizmetleri emanet gözüyle bakıp koruması gerekir."Öte yandan bisikletlere zarar verilme anı, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Akıllı Bisiklet Kamera Yazılı Açıklama Mobilya Bisiklet 

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