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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ortak Akılla Yarınlara 2018 Sivas Çalıştayı Haberi

Ortak Akılla Yarınlara 2018 Sivas Çalıştayı Haberi

Vali Ayhan’ın konuşması

Ortak Akıl Teknoloji Toplantı Uluslararası Şehir İçi 

-Başkan Aydın’ın konuşması
-Toplantıdan detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta 26 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan “Ortak Akılla Yarınlara 2018 Sivas Çalıştayı" için fikir ve talepler alınmaya başlandı. Sivas’ta 26 Aralık tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan “Ortak Akılla Yarınlara 2018 Sivas Çalıştayı" için talep ve öneriler alınmaya başlandı. Konuyla ilgili olarak bugün Sivas Valiliğinde bir basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında ki toplantıya Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Eken katıldı.
Toplantıda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, çalıştay da Sivas’ın 2071 yılına kadar uzanacak vizyonunun ele alınacağını belirtip “Sivas’ı tüm sektörlerde kalkındırmak, geliştirmek, bölge ve ülke ekonomisine olan etkisini arttırmak için siz değerli katılımcılar ile güzel çalışmalara imza atmayı arzuluyoruz. Sivas’ın 2023, 2053, 2071 vizyonun da bulunduğu konumdan çok daha iyi yere gelmesi ve hak ettiği atılım hamlelerinden nasibini alması bizler için çok elzemdir. Sivas’ın eğitiminde, sağlığında, ulaştırma hizmetlerinde, enerjide, teknolojide, tarımda, sanayide ve ticarette, kentsel ve sanayisel alt yapı sektörlerinde geldiği nokta sevindiricidir. Ancak bu bizim için yeterli değildir. Bundan sonraki süreçte kalkınmanın ve gelişmenin yegane yolu her alanda, yerel ve uluslararası yatırımların Sivas’a çekilmesi ve girişimcilere daha cazip hale getirilmesi gerekmektedir. Bu çalıştay sonrası hızlı karar alabilen, doğru rota belirleyen ve şehrin ortak akıl ile vizyonunu bilen dinamik bir yapı ortaya çıkacaktır. Bu haliyle de çalıştayımız tüm Sivaslıları kucaklamakta, düşünceleri ile değer vermekte, bu şehir için hep birlikte kafa yoralım vurgusunu bir kez daha ön plana çıkarmaktadır “ dedi.
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise zirvenin Sivas için çok önemli olduğunu belirterek,“ Burada çok farklı fikirler çıkabilir. Bizde genelde devlet düşünsün mantığı var. Ama bunun yerine çok orijinal fikirleri olan öğrenci olabilir, basın mensubu olabilir, farklı farklı kurumlarda görev yapan insanlar olabilir. Bu fikirleri almak, olgunlaştırmak ve bunları projeye dönüştürmek şehir için önemli bir adım. Yani şehrin menfaati hiçbir bireysel menfaatin gerisinde olmayacak anlayışa ve dönüşüme ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani bu şehirde kim öne çıkarsa ona destek olmak, ona katkı sunmak, şehre destek olmak, şehre katkı sunmak olduğu algısını oluşturmamız gerekiyor. Var mı bu, yeteri kadar yok. Tam tersi yukarı çıkanları aşağı çekiyoruz. İşte bu anlayışı bizim değiştirmemiz lazım” şeklinde konuştu.
Çalıştay ile ilgili fikir ve talepler 17-21 Aralık tarihleri arasında Sivas Valiliği resmi sitesi üzerinden alınacak.
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