Ortahisar'da apartmanda yangın - TRABZON

- Trabzon 'da yangın - Yangın çıkan binadan genel görüntüler - Yangın söndürme çalışmalarından detaylar - Genel detaylar Trabzon 'da yangın - Ortahisar ilçesinde bir apartmanda çıkan ve yan binaya sıçrayan yangında, iki daire kullanılamaz hale geldiTRABZON (AA) - Trabzon 'un Ortahisar ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın sonucunda, iki dairede büyük hasar oluştu.İnönü Mahallesi'ndeki bir apartmanın baca kısmında yangın çıktı. Yangının çatıya sıçradığını gören vatandaşlar, durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.Binada yaşayan vatandaşlar da kısa sürede dairelerini boşalttı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangın, rüzgarın da etkisiyle yan binaya sıçradı.Aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle ekiplerin zaman zaman müdahale ederken zor anlar yaşadığı yangın sırasında, polis ekipleri de binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucunda söndürülen yangında, iki daire kullanılamaz hale geldi, diğer dairelerde de küçük çaplı hasar oluştu.