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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Ortaca - Dalyan yolu 2. etap çalışması havadan görüntülendi Haberi

Ortaca - Dalyan yolu 2. etap çalışması havadan görüntülendi Haberi

havadan görüntü

Uzunlu Bisiklet Yolu Sıcak Asfalt Bisiklet 

-asfaltlama çalışmaları detay
-Dalyan Muhtarı Osman Demir röp.

( MUĞLA )- Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında 1. etabını tamamladığı Ortaca-Dalyan yolu asfaltlama çalışmasının 2. etabı başladı.
MUĞLA

- 2017 yılı programı kapsamında Ortaca-Dalyan güzergâhındaki yaklaşık 9 kilometrelik ve Atatürk Bulvarı’nın bir kısmının asfaltlamasını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2. Etap olan Atatürk Bulvarı ve Ortaca-Dalyan arasındaki 2 bin 400 metrelik yolun asfaltlamasına başladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “2017 yılında 1. Etabı Ortaca ilçemizin merkezinde bulunan Atatürk Bulvarı’nda ve Ortaca İlçemizden Dalyan mahallemize kadar olan yol güzergâhında asfaltlama çalışması ve bisiklet yolu çalışmaları gerçekleştirildi.
2. Etabı olan Atatürk Bulvarı ile Dalyan yolu arasındaki 2 bin 400 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yolda havaların ısınması ile sıcak asfalt çalışması başladı.
Şu anda yol tek yönlü olarak trafiğe açık durumda, çalışmalarımızı yaklaşık 5 günlük bir süre zarfında bitirerek turizm açısında önemli olan bu yolumuzu tekrardan aktif hale getirmeyi planlıyoruz” denildi. Çalışmaları yakından takip eden Dalyan Muhtarı Osman Demir, “Yollarımızın yenilenmesi ile ilgili büyükşehir belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor. Bugünde yarım kalan bir yerimiz vardı. Bu çalışmada yapılıyor. Bu yol turizm açısından önemli bir yol. Trafik yoğunluğun olduğu bir yol. Yapılan hizmetlerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e teşekkür ederiz” dedi.
Vatandaşların güvenli ve modern ulaşım ağlarıyla sevdiklerine ulaşmasını istediklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini, Ortaca Dalyan arasındaki yolunda en kısa sürede yenilenen yüzü ile vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.


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