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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Ortaca’da orman yangını

Ortaca’da orman yangını

ekiplerin yangına müdahalesi

( MUĞLA )- Muğla’nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman arazözleri müdahale ediliyor MUĞLA

Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 


- Muğla’nın Ortaca ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda orman yangını başladı.
Edinilen bilgiye göre, Ortaca Tepearası Mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.Havadan da iki helikopter yangına müdahale ediyor. Yerleşim alanlarına yakın bölgede çıkan yangınını söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor.
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