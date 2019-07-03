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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Orta refüje çıkarak takla atan araçta 4 kişi yaralandı - ERZURUM İzle

Orta refüje çıkarak takla atan araçta 4 kişi yaralandı - ERZURUM İzle

- Orta refüje çıkarak takla atan araçta 4 kişi yaralandı - Kaza yerinden detay görüntüler - Takla atan araçtan detay görüntüler - Devrilen ağaçtan detay görüntüler - Polislerin incelemesinden detay görüntülerOrta refüje çıkarak takla atan araçta 4 kişi yaralandı - Erzurum 'da meydana gelen trafik kazasında aralarında iki kız kardeşin bulunduğu 4 kişi yaralandıERZURUM (AA) - Erzurum 'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.Burhanettin Çolak (58) yönetimindeki 25 LC 342 plakalı kamyonet araç, üniversite kavşağı ile Kazım Karabekir Stadyumu arasındaki yolda, orta refüje çıktıktan sonra ağaca çarpıp takla atarak karşı şeride düştü.Kazada, sürücü Çolak ile araç içerisinde bulunan B.K. (16) ile kardeşi Ş.K. (13) ve P.B.A. (17) yaralandı.Sürücü, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yararlılar ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan B.K'nin durumunun ağır, diğerlerinin ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olay yerinde araç içerisinden düşen alkol şişeleri bulunurken, sürücü Çolak'ın yapılan testlerde alkollü olduğu tespit edildi.Kazada, takla atan aracın ön camı yaklaşık 15 metre uzağa fırladı.

Trafik Kazası Kız Kardeş 

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