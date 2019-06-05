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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Orta refüje çarpan otomobil alev aldı: 2 ölü Video

Orta refüje çarpan otomobil alev aldı: 2 ölü Video

olay yerinden görüntü

Polis Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-otomobilden görüntü
-detaylar
-itfaiye söndürme çalışmasından görüntü
-ambulansın görüntüsü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak alev aldı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 1 kişi yanarak can verirken, yoldan geçenlerin çıkardığı 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza Niğde Fertek Mahallesinde 00.00 sıralarında meydana geldi. Fertek Mahallesi istikametinden Niğde Merkez istikametine seyir halinde olan 34 CBM 337 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev alırken kazayı gören vatandaşlar yanan otomobil içerisinden bir kişiyi çıkardı. Alevlerin sardığı otomobil de bir kişinin daha olduğu ve yanarak öldüğü belirlendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa bir süre içerisinde söndürdü. Hayatını kaybeden iki şahıs kimliklerinin belirlenmesi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.
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