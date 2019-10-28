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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Orta Asya'dan Anadolu'ya Geçmişten Günümüze Keçenin Göç Yolculuğu' - TRABZON

'Orta Asya'dan Anadolu'ya Geçmişten Günümüze Keçenin Göç Yolculuğu' - TRABZON

"Orta Asya'dan Anadolu'ya Geçmişten Günümüze Keçenin Göç Yolculuğu" - TRABZON - Sergiden görüntü - Zehra Atalay'ın konuşmasıTRABZON (AA) - Trabzon 'da "Orta Asya'dan Anadolu'ya Geçmişten Günümüze Keçenin Göç Yolculuğu" isimli sergi açıldı.Mimarlar Odası Sergi Salonu'ndaki sergide 65 farklı eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Hobi olarak başladığı keçe sanatında keçi ve koyun yünlerini kullanarak, iğneleme tekniğiyle nesneleri resme dönüştüren Zehra Atalay, ilk kişisel sergisini 4 yılın sonunda açtı.Atalay, uzun süredir keçe sanatıyla uğraştığını belirterek, keçeden resim, heykel, kıyafet, şapka, tablo çalıştığını ve yünleri birleştirmek için büyük emek verdiğini söyledi.

Keçeden neler yapılabileceğini göstermek amacıyla sergiyi açtığını anlatan Atalay, şunları kaydetti:"Çevremdekiler yaptıklarımı beğenince sergi açmaya karar verdim. İlk sergim olduğu için çok heyecanlıyım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümüne özel olarak da bir çalışma yaptım. Atatürk portresi, Türk bayrağı ve Atatürk Köşkü'nü çalıştım. Sergi, cumartesi gününe kadar açık kalacak. Tüm sanatseverleri bekliyorum."

Portre Keçi 

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