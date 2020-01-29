Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Orta Akdeniz'de görevde olan Gaziantep fırkateyni 30 mülteciyi böyle yakaladı İzle

Orta Akdeniz'de görevde olan Gaziantep fırkateyni 30 mülteciyi böyle yakaladı İzle

MÜLTECİLERİN YAKALANMASI

( ANKARA ) ANKARA

Karya Mülteci Fırkateyn 


- Orta Akdeniz'de NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatına destek faaliyeti yürüten TCG Gaziantep fırkateyni, düzensiz göçmen botundaki 30 kişiyi tespit ederek Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etti.Orta Akdeniz’de NATO’nun Deniz Muhafızı Harekatına destek faaliyeti yürüten TCG GAZİANTEP fırkateyni, düzensiz göçmen botundaki 30 kişiyi tespit ederek, yardım ve tıbbi desteğin ardından, irtibat kurulan Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etti.TCG GÖKOVA, TCG GÖKSU, TCG GAZİANTEP, TCG GEDİZ fırkateynleri ile TCG YARBAY KUDRET GÜNGÖR akaryakıt gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu, Orta Akdeniz’de Akdeniz Kalkanı Harekatına direkt destek ve NATO’nun Deniz Muhafızı Harekatına yardımcı destek sağlarken, deniz ticaret yollarının güvenliğine yönelik faaliyetlerde yürütüyor. Bu faaliyetler, Libya karasularında dışında, Orta Akdeniz’de icra ediliyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Elazığ'da Büyük Deprem!Elazığ'da Büyük Deprem!
Parkta Eşini Vurdu, Başında BeklediParkta Eşini Vurdu, Başında Bekledi
Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına KıydıÇocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına Kıydı
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı