-Çocukların kedi ve köpekle ilgilenmesi

-Okul Müdürü Turgut'un konuşması

-Öğrenci Nisa'nın konuşması

-Genel



( ELAZIĞ ) Örnek projeyle "Kedi ve köpekler" okul bahçesinde ELAZIĞ



- Elazığ'da belediye tarafından başlatılan proje ile sağlık taraması ve aşıları yapılmış kedi ile köpekler okul bahçesinde düzenlenen yerlere yerleştirilmeye başladı.

Belediye tarafından " Her Okul Bir Hayvan Sahipleniyor Projesi" kapsamında okulların sokak hayvanları için yuva olacağı belirtildi.Proje kapsamında belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevinde kalan sağlık taramaları ve aşıları yapılmış kedi ile köpekler fiziki durumu uygun olup talepte bulunan okullara verilmeye başlandı. Talepte bulunan okullardan birinin bahçesi belediye ekipleri tarafından hayvanlar için düzenlenip, yuvaları yerleştirildi. Yuvaların hazır hale getirilmesiyle 3 kedi ve 2 köpek bahçedeki yeni yuvalarına bırakıldı. Öğrencilerde ilk günden okullarının yeni misafirlerini severek vakit geçirdi. Okullarında yaşamaya başlayan hayvanlarla ilgilenen çocuklardan Ecrin Nisa,"Kedi ve köpeklerin buraya geldiği için çok mutluyum. Okulumuzun diğer öğrencileri de onlar. Onları sokakta aç susuz gördüğümüz zaman yemek ve su vermeliyiz, sahiplenmeliyiz" dedi.

Çocuklara hayvan sevgisi ve korumasını içeren örnek bir proje olduğunu belirten Okul Müdürü Turgay Turgut ise, faydalı projenin destekçisi olacaklarını aktardı. Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nde her türlü bakım ile tedavileri yapılan kedi ve köpeklere yeni yuvalar kazandıracak olan projeyi çok önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da, "Merhamete ve şefkate muhtaç olan bu varlıklara karşı sevgi, şefkat duygularını canlı tutmak, daha da önemlisi çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmek hepimiz için öncelikli görevi ve sorumluluğudur.Başlattığımız bu projeyle çocuklarımız hayvan sevgisini kitaplardan edinmek yerine yaşayarak kazanmış olacaklar. Bizler okullarımıza küçük dostlarımızı barınakları ile birlikte teslim edeceğiz. Sağlık takipleri uzmanlarımız tarafından kontrol altında tutulacak. Çocuklarımız da onların bakımlarını üstlenecekler. Sevgiyle ve merhametle büyüyen nesillerle geleceğimiz daha anlamlı olacak”dedi.

(MHŞ-HİV-Y)

