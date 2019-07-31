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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ormanlık alanda yangın korkuttu Haberi

Ormanlık alanda yangın korkuttu Haberi

YANAN ORMAN İÇERİSİNDEKİ ALAN, ORMAN ARAZÖZLERİ, ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ ARAZÖZ ÜZERİNDE SÖNDÜRME ÇALIŞMASI, ARAZÖZLER VE ELEKTRİK HATTI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Yüksek Gerilim Hattı Yüksek Gerilim Ormanlı Uttu Orman Yangını 


- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan yandı. Yangın, saat 13.00 sıralarında Tavşanlı ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Yeniköy yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın çevrede bulunan orman işçileri tarafından ihbar edilmesi ile olay yerine gelen 5 orman arazözü ile kısa sürede söndürüldü. Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ bizzat kendisi de arazöz üzerine çıkarak söndürme çalışmasında bulundu. Söndürmenin ardından ekipler soğutma çalışmasına geçti. Bu arada yangının olduğu alanda yüksek gerilim hattı geçişi için çalışmaların yapıldığı bilgisi edinildi.
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