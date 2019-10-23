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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ormanlık alanda yangın çıktı, 100 dönümlük arazi küle döndü

Ormanlık alanda yangın çıktı, 100 dönümlük arazi küle döndü

yangın çıkan alandan görüntü

Polis Ormanlı Trol 

-ekiplerin soğutma çalışmaları
-detaylar

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir’in Kaman ilçesinde yaklaşık yüz dönüm arazi kül oldu. Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesine bağlı Müderris Mahallesi ile Yelek Köyü arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazinin yandığını gören bölgedeki vatandaşlar, ilçe itfaiye ekiplerine haber verdi. Dağlık arazide meydana gelen yangına Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Kaman ilçe belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye birimi personeli bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangında yaklaşık 100 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis, geniş çaplı inceleme başlattı.
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