- Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi - Gece yarısı iki kişinin yaktığı ateşin başında oturduğunu gören vatandaş olaya müdahale edip jandarmayı aradı - Ateş vatandaşlar tarafından söndürülürken, ateşi yakan iki...



- Antalya'nın Alanya ilçesinde gece yarısı ormanlık alanda yaktıkları ateşin başında oturan iki genç , olayı gören bir vatandaş tarafından ikaz edilince olay yerinden kaçtı. Ateş, vatandaşlar tarafından söndürülürken Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. Olay dün gece yarısı Alanya’da D 400 karayolu üzeri Avsallar bölgesinde yaşandı. Gece saat 02.30 sularında ormanlık alanda ateş yakan gençleri gören sürücü aracı durdurup jandarmayı aradı. Jandarma olay yerine gelinceye kadar ateşi gören diğer vatandaşların da duruma müdahale etmesi sonucu iki genç olay yerinden uzaklaştı. Yakılan ateş vatandaşlar tarafından söndürülürken olay yerine gelen jandarma ekipleri eşgallerini aldığı şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayı ihbar eden vatandaş Recep Erdoğan, Alanya'dan İncekum'a giderken ateşi fark ettiğini belirterek, "Durumu ihbar ettim, jandarma gelene kadar kaçtılar. Yoldan geçen diğer araçlar durarak ateşi söndürmeye yardım etti. Allah korusun görmemiş olsaydık ve ateş ormana gitseydi yarın buralar kül olurdu. Bazı sarhoşlar buralarda ateş yakıp içiyorlar. Bunlara karşı dikkatli olalım, ormanlarımızı koruyalım" ifadelerinde bulundu. (JA-

