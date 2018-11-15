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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ormanlık alanda uyuşturucu kullanan 2 şahıs baygın halde bulundu İzle

Ormanlık alanda uyuşturucu kullanan 2 şahıs baygın halde bulundu İzle

şahısların yerde yatma anları

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Jandarma Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Ormanlı 


- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu madde kullandıktan sonra baygınlık geçiren 2 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 9 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olay Kocaeli Gölcük ilçesi Panayır Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gölcük İlçe Jandarma ekipleri, kırsal alanda devriye görevi sırasında yerde baygın halde yatan 2 kişi buldu. Şahısların yanına yaklaşan ekipler, baygın haldeki şahısların yanında uyuşturucu kullanımına yarayan düzenek olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerince yapılan B.U. ve U.Ş. isimli şahısların üst aramalarında 9 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olay yerine çağrılan ambulansa alınan B.U. ve U.Ş. isimli iki şahıs, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede bilinci açılan şahıslar, ifadelerinin alınması için Başiskele Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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