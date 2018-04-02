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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ormanlık alanda sırtından bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu Haberi

Ormanlık alanda sırtından bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu Haberi

Adli tıptan görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Cenaze Güvenlik Güçleri Ormanlı Cenaze Aracı Avcılık 


- Gaziantep'te ormanlık alanda sırtından bıçaklanarak öldürülen ve kimliği belirsiz kişi cesedi bulundu. Gaziantep'İn İslahiye ilçesinde Esenler Mahallesindeki ormanlık alanda yaklaşık 3 ay önce sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü tahmin edilen bir erkek ceset bulundu. Savcılık ve güvenlik güçleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen şahsın cesedi, cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan incelemede şahsın sırtından 3 bıçak darbesi aldığı belirlenirken, uzun süre önce öldürülmesi nedeniyle cesedin çürümeye yüz tuttuğu ve bir çok fonksiyonunun da kaybolduğu tespit edildi. Adli Tıp'ta yapılan otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı morguna götürülen cenazenin, burada kimliğinin belirlenmesi ve sahiplerinin tespiti için için 15 günlük yasal süreç nedeniyle bekletileceği öğrenildi. Cenazenin yakınları belirlenirse, defin edilmek üzere ailesine teslim edileceği, kimliği yada yakınları tespit edilemez ise cenazenin Yeşilkent Kimsesizler Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

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