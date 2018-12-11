Ormanlık alanda elleriyle beslediği tilkisine otomobil çarptı

-Vatandaşların tilkiyi beslemesi

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’da bir vatandaşın ormanlık alanda beslediği tilki, otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Kastamonu’da ikamet eden Murat Şengül, arkadaşlarıyla gezmeye gittikleri ormanlık alanda buldukları tilkiyi elleriyle besledi. Bir süre tilkiyi besleyen ve tilkiyle konuşan Şengül, ormanlık alandan ayrılacağı sırada bir ses duydu. Duyduğu sese yönelen Şengül, karşıya geçmek isteyen ve 10 dakika önce elleriyle beslediği tilkiye otomobilin çarptığını gördü. Murat Şengül, birkaç yeri telefonla arayarak yardım istedi. Yaralanan tilki öldü. ‘Canım dostum’ dediği tilki ölen Murat Şengül, “Otomobil çarptığında tilki sadece bacağından yaralıydı. Başka bir yerinde yara yoktu. Yardım gelene kadar tilki öldü” dedi.

Akşamüzeri arkadaşlarıyla mangal yaktıklarını söyleyen Şengül, "Biz, burada bu tilkiyi kazadan 10 dakika önce ellerimizle besledik. Tilkiye yemesi için kanat falan attık. Attığımız yemekleri yedi, yoldan geçip ormanlık alana doğru gitmek isterken yoldan geçen bir otomobil çarptı. Bu tilkiyi bizler, elimizde besledik. Fındık attık, fıstık verdik. Bu benim canım, ciğerimdi. Buna kıyılabilinir mi? Kaç kişiyi aradık yardım gelmedi, şimdi gelecek, az sonra gelecek dediler. Ama yardım gecikince tilki öldü” şeklinde konuştu.

Tilkinin ölmesinden dolayı büyük üzüntü yaşayan Şengül, “Bu tilki benim bir tanem, yavrum benim, ben seni seviyordum zaten, sen benim can dostumsun. Benim en güzel dostum tilki” dedi.



