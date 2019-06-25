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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - BALIKESİR

Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - BALIKESİR

- Helikopterli söndürme çalışmalarından görüntüler - Havran ilçesinde ormanlık alana yakın makilik bölgede çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.İlçeye bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi Akçapınar mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Madra Dağı eteklerindeki yerleşim yerleri civarında etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler bölgeye yönlendirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Edremit Orman İşletmesi ekipleri de helikopterle söndürme çalışmalarına katılıyor.Ekipler, ormanlık alana da yakın olan bölgedeki alevleri kontrol almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ormanlı Makilik Alan Helikopter Yangına Müdahale Trol 

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