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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ormanlık alanda ceset bulundu - ANTALYA Haberi

Ormanlık alanda ceset bulundu - ANTALYA Haberi

- Olay yerinden detaylar - Polislerin olay yerinde çalışma yapması - Olay yerine gelen polis ve jandarma araçlarından detaylar - Cesedin olay yerinden cenaze aracına taşınması Antalya 'da ormanlık alanda ceset bulundu - Ormanlık alanda bulunan cesedin parçalandıktan sonra gömüldüğü öğrenildi - Cesedin 47 gündür kayıp iş adamına ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA eşleştirmesi yapılacakDETAYLAR EKLENDİANTALYA (AA) - Antalya 'da ormanlık alanda ceset bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçti.Bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, 9 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir ceset bulundu. Ceset, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Öte yandan, cesedin 47 gün önce kayıp başvurusu yapılan iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'a ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA eşleştirmesi yapılacağı öğrenildi.

Jandarma Cenaze Ormanlı Cenaze Aracı Harekete Geç 

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