Ormanlık alanda çalışırken ateş açarak 3 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı



- Düzce’nin Gümüşova ilçesinde bir şahıs, birlikte çalıştığı işçilere tüfekle ateş etti. Meydana gelen olayda 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olay, Düzce’nin Gümüşova İlçesi Yeşilyayla köyü ormanlık alanda meydana geldi. İddialara göre, Olcay Bak isimli şüpheli birlikte çalıştığı işçilere henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tüfekle ateş etti. Meydana gelen silahlı saldırıda Yalçın A., Erol D., Furkan D., isimli kişiler yaralanırken, Hakan Çalışkan ve soy isimleri öğrenilemeyen Erol ve Bayram isimli kişiler olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın duyulması üzerine hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşanan olayda yaralananlara ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralıları Düzce Atatürk Üniversitesi ve Hendek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtilirken, saldırganın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili iki cumhuriyet savcısı görevlendirildiği öğrenildi.

