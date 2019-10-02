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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ormanlık alanda belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

Ormanlık alanda belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

fotoğraflar

A Haber Adli Tıp Jandarma Ormanlı Kadın Cesedi 

-adli tıp arşivi

( ANTALYA )- Belden yukarısı bulunmayan kadın cesedinin kimliği eşyalarıyla tespit edilmeye çalışılıyor- Cesedin üzerinden çıkan kolye, yüzük, altın küpenin fotoğrafları basınla paylaşıldı ANTALYA

- Antalya'nın Korkuteli ilçesine bulunan ve belden yukarısı olmayan kadın cesedinin kimliğinin belirlenmesi çalışmaları devam ediyor. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ceset üzerinde bulunan eşyaların fotoğraflarını basınla paylaşarak, bu eşyaları tanıyanların jandarmaya haber vermesini istedi. Olay, geçtiğimiz hafta yaşandı. Korkuteli ilçesine bağlı bağlı Bayat Bademleri Mahallesi Marif Orman Deposu civarında ormanlık alanda, belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği henüz belirlenemezken, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri cesedin üzerinde bulunan eşyaları basınla paylaşarak tanıyanların jandarmaya haber vermesini istedi. Jandarma ekipleri, maktulün üzerinden çıkan 1 adet kolye, 1 adet yüzük, 1 adet altın küpe ve terlikleri tanıyanların Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına haber vermesini istedi. (AD-HA-Y)
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