Ormanlık alanda 9 parça halinde ceset bulundu Haberi

-Ekipler detay

-Ormanlık alan detay

-Çalışma yapılması

-Polis ve jandarma detay

-Maske takanlar

-Cesedin taşınması

-Tabuta konması

-Araca alınması

-Cesedin bulunduğu alan detay



( ANTALYA )- Antalya'da ormanlık alanda 9 parça halinde toprağa gömülü erkek cesedi bulundu- Kokan ve 50 santimetre derinliğe gömülen ceset üzerinde güçlükle inceleme yapıldı ANTALYA



- Antalya'da ormanlık alanda 9 parça halinde toprağa gömülü erkek cesedi bulundu. Kokan ve 50 santimetre derinliğe gömülen ceset üzerinde güçlükle inceleme yapıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan bir ihbarla Kepez İlçesi Varsak Kirişçiler Mahallesi ormanlık alanda arama başlattı. Yoldan yaklaşık 200 metre içeride çam ağaçları ve makilik alanda yumuşak toprak dokusu tespit edildi. Kazılan toprakta yaklaşık 50 santimetre derinlikte 9 parçaya ayrılmış bir erkek cesedine ulaşıldı. Olay yeri, savcılık ve polis ekipleri kokmuş cesette inceleme yapabilmek için maske taktı. 2 saatlik bir çalışmanın ardından inceleme tamamlandı. Maskelerle poşetlenen ceset parçaları daha sonra tabuta alındı. Ceset, kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin 49 gündür kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Asım Bayram’a ait olması ihtimali üzerinde durularak, bu kapsamda Döşemealtı İlçesi Ekşili Göleti’nde yaşlı adamın otomobilini arama çalışması yapılıyor

