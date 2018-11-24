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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ormanlık alanda 2 av köpeği, 2 çakal ve bir tilki telef olmuş şekildi bulundu İzle

Ormanlık alanda 2 av köpeği, 2 çakal ve bir tilki telef olmuş şekildi bulundu İzle

ölen hayvanların resimleri

( GAZİANTEP -ÖZEL)- Gaziantep’te korkutan hayvan zehirlenmesi- Bozulmuş tavuk etinin köpekleri, köpeklerin ise 2 çakal ve 1 tilkiyi zehirlediği tahmin ediliyor GAZİANTEP

Çoban Köpeği Köpek Ormanlı Av Köpeği Hayvan 


- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 2 köpek, 2 çakal ve 1 tilki telef olmuş halde bulundu. Av köpeklerinin tavuk etinden, çakal ve tilkinin ise köpeklerden zehirlendiği tahmin ediliyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesi Çınarlı kırsal mahallesi ormanlık alanda Mahalle muhtarı Mehmet Öztürk'e ait 2 çoban köpeği, 2 çakal ve bir tilki ölü olarak bulundu. Büyük korku ve şaşkınlık yaşayan Öztürk ve mahalleli, konuyu yetkililere iletti. Yapılan ilk incelemede hayvanlarda mermi izine rastlanılmazken hayvanların zehirlendiği belirlendi. Köpeklere sürü otlatan Muhtar Öztürk, bir ara köpeklerinin hınzır peşinden gittiğini ve bir daha geri dönmediğini ifade etti.
3 gün sonra aramaya gittiğinde ise köpeklerini telef olmuş halde bulduğunu anlatan Öztürk, "Çok şaşırdım, çok korktum. Köpeklerimin yanında 2 çakal ve bir tilki de boydan boya yatıyordu. Önce silahla vurulduğunu zannettim, ama her hangi bir saçma yada mermi izine rastlamadım. Jandarmaya, Milli Parklar Doğayı Koruma Şefliği'ne haber verdim" dedi.
Gerçek sonra ortaya çıktı Yapılan incelemelerde ise çoban köpeklerinin ormanda yediği bozulmuş tavuk eti ve kemiklerinden zehirlenerek telef olduğu, tilki ve çakalların ise köpekleri yerken zehirlendiği belirlendi. Haber üzerine mahalleli rahat bir nefes alırken ekipler, ormana atılan bozulmuş tavuk etinin menşeini ve atanları araştırıyor
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