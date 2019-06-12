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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ormanlık alana kenevir eken şahıs adliyeye sevk edildi Haberi

Ormanlık alana kenevir eken şahıs adliyeye sevk edildi Haberi

- Şahsın adliyeye sevk edilmesi

Jandarma Uyuşturucu Ormanlı Harekete Geç Irak 

-- Adliyeden detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde ormanlık alanda ekili haldeki 67 kök kenevir bitkisi ve 260 gram kubar esrarın sahibi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Kocaeli’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İzmit’te uygulamalarını sürdüren jandarma ekipleri, Kulmahmut Mahallesi kırsalında ormanlık alan içerisinde ekili halde 67 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler 260 gram kubar esrarın da kurutulmak üzere alana bırakıldığını tespit etti. Uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesinin ardından konuyu derinlemesine araştıran ekipler, bitkileri ormanlık alana E.D. adlı şahsın ektiğini belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, E.D. adlı şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan E.D. adlı şüpheli, hakkında uyuşturucu imal ve ticareti suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.
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